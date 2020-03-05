الظهور الأول لتطبيق ال VAR فى الدوري المصري.. تشهده مباراة طلائع الجيش وإنبي

تشهد مباراة طلائع الجيش وإنبي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم الخميس فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR لأول مرة فى الكرة المصرية.

وسيتكون طاقم التحكيم من محمد معروف كحكم ساحة ويعاونه كل من يوسف بساطي وشريف عبدالله كمساعد أول وثان ومعهم سيد شعبان كحكم رابع.

بينما سيتولى محمد صباحي حكم VAR ويعاونه مصطفي مدحت كمساعد

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمر صحفي في الواحدة ظهر اليوم، الخميس بالمقر الرئيسي للجبلاية، بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية .

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية