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أهداف مباراة - ليون 1 × 5 باريس سان جيرمان | نصف نهائي كأس فرنسا

الخميس 05/مارس/2020 - 12:38 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
محمد مرعي
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 حقق باريس سان جيرمان  فوزا كاسحا على نظيره ليون بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات كأس فرنسا. 

وجاءت الأهلي كالتالي

تقدم ليون صاحب الأرض عنطريق  مارتن تيرير ل في الدقيقة 11. 

ورد بي إس جي بهاتريك لكيليان مبابي ونيمار جونيور من ركلة جزاء وبابلو سارابيا في الدقائق 14 و64 و70 و81 و92، ليتأهل الفريق الباريسي للمباراة النهائية.

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