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أهداف مباراة - ليون 1 × 5 باريس سان جيرمان | نصف نهائي كأس فرنسا
الخميس 05/مارس/2020 - 12:38 ص
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محمد مرعي
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حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا على نظيره ليون بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات كأس فرنسا.
وجاءت الأهلي
كالتالي
تقدم ليون
صاحب الأرض عنطريق مارتن تيرير ل في الدقيقة
11.
ورد بي إس جي بهاتريك
لكيليان مبابي ونيمار جونيور من ركلة جزاء وبابلو سارابيا في الدقائق 14 و64 و70 و81
و92، ليتأهل الفريق الباريسي للمباراة النهائية.
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