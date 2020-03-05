أهداف مباراة - ليون 1 × 5 باريس سان جيرمان | نصف نهائي كأس فرنسا

حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا على نظيره ليون بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات كأس فرنسا.

وجاءت الأهلي كالتالي

تقدم ليون صاحب الأرض عنطريق مارتن تيرير ل في الدقيقة 11.

ورد بي إس جي بهاتريك لكيليان مبابي ونيمار جونيور من ركلة جزاء وبابلو سارابيا في الدقائق 14 و64 و70 و81 و92، ليتأهل الفريق الباريسي للمباراة النهائية.