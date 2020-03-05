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"بعد إمتناعه عن الزواج".. تعرف على أبرز المعلومات في حياة بشارة واكيم

الخميس 05/مارس/2020 - 12:40 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصري بشارة واكيم، والذي بدأ مسيرته الفنية في فرقة "عبدالرحمن رشدي" ثم لفرقة "جورج أبيض"، ومن بعدها قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع أن يجذب قلوب الملايين.

ويعرض إليكم "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1-ولد في حي الفجالة بالقاهرة يوم 5 مارس عام 1890م.

2-تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

3-قدم العديد من الأفلام منها ابن الشرق، ابن الشعب، البريمو، لست ملاكًا، لعبة الست، بحبح في بغداد، لبناني في الجامعة، لو كنت غني، الفنان العظيم، انتصار الشباب، القاهرة بغداد، قلوب دامية، القناع الأحم.

4-كون فرقة تمثيلية خاصة به.

5-ظل يبحث عن قصة حب حقيقية لكنها لم تتوفر فقرر الإمتناع عن الزواج.

6-توفي في 30 نوفمبر عام 1949، عن عمر يناهز ال 59عاما.
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