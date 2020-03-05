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خبر سار بشأن عودة العمرة مرة أخرى (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 01:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال وائل الصاوي، مندوب إحدى شركات السياحة بالسعودية، إن السلطات السعودية منعت أي زيارات للحرم المكي، وقامت بمنع أي تحركات للمواطنين، أو لأهالي البلد من مكة إلى المدينة، ويتم تنظيف المسجد الحرام يوميًا 7 مرات، وتم تعطيل الرحلات إلى الحرب المكي مؤقتًا بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وتابع "الصاوي"، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن المعتمرين الذين دخلوا إلى الحرم المكي قبل 27 فبراير يؤدون مناسك العمرة دون أي مشاكل. 

ولفت مندوب إحدى شركات السياحة بالسعودية، إلى أن هناك حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة من جنسية غير عربية، مشيرًا إلى أن رحلات العمرة وقفت بشكل مؤقت لسبب وحيد، وهو تجهيز الخدمات الطبية في المطارات ومنافذ الدخول، ومن ثم استئناف العمرة مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

عودة العمرة العمرة السعودية

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