وزير الصحة الأسبق يزف خبر سار عن فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إن ارتفاع درجات الحرارة سيحد من انتشار فيروس كورونا لكن لا يقضي عليه تماما، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من ضمن الفيروسات التي تؤدي إلى مشاكل تنفسية.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الفيروسات متواجدة طوال العام وتزداد في أماكن التجمعات الطلابية والعمل والمواصلات العامة وفي الأماكن التي لا يوجد بها تهوية جيدة؛ وهذا ما يسبب انتشارها.





وتابع وزير الصحة الأسبق: "في عام 2003 تعاملنا مع فيروس كورونا عندما انتشر مرض السارس أحد فيروسات الكورونا؛ وأدى إلى حدوث التهاب تنفسي حاد بينما في عام 2005 شهدنا انتشار أحد فيروسات الأنفلونزا وأدت إلى حدوث أنفلونزا الطيور، ثم ظهرت التهابات الجهاز التنفسي بالشرق الأوسط".



