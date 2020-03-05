Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الصحة الأسبق يزف خبر سار عن فيروس كورونا (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 08:25 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إن ارتفاع درجات الحرارة سيحد من انتشار فيروس كورونا لكن لا يقضي عليه تماما، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من ضمن الفيروسات التي تؤدي إلى مشاكل تنفسية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الفيروسات متواجدة طوال العام وتزداد في أماكن التجمعات الطلابية والعمل والمواصلات العامة وفي الأماكن التي لا يوجد بها تهوية جيدة؛ وهذا ما يسبب انتشارها.

وتابع وزير الصحة الأسبق: "في عام 2003 تعاملنا مع فيروس كورونا عندما انتشر مرض السارس أحد فيروسات الكورونا؛ وأدى إلى حدوث التهاب تنفسي حاد بينما في عام 2005 شهدنا انتشار أحد فيروسات الأنفلونزا وأدت إلى حدوث أنفلونزا الطيور، ثم ظهرت التهابات الجهاز التنفسي بالشرق الأوسط".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة وزارة الصحة مرض الكورونا كورونا الان فيروس كورونا خبر سار عن كورونا الصحة

أخبار تهمك

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ 39 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 13 ساعة

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

منذ ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير

وزير الصحة الأسبق: 50 مليون أمريكي أصيبوا بالإنفلونزا هذا الموسم

كورونا ليس الأول.. الصين موطن الأوبئة والفيروسات

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

أساتذة ومتخصصون في ورشة كورونا بنقابة الأطباء (صور)

وزير الصحة الأسبق: احتمالية دخول فيروس كورونا لمصر ما زالت قائمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

07:17 ص

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status