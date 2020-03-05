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وكيل البرلمان يكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة

الخميس 05/مارس/2020 - 02:21 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
أمنية فوزي
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تحدث النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن أزمة سد النهضة، موضحًا أنه مكلف بالرد على بيان الحكومة الخاص بأزمة سد النهضة.

ولفت "وهدان"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن مشكلة سد النهضة قائمة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه تم الاتفاق على بنود أساسية خاصة بفترة ملء سد النهضة، موضحًا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء في إثيوبيا، ومصر عرضت عليها إرسال الطاقة الكهربائية ولكنها رفضت، مؤكدًا أن مصر لها حق تاريخي في مياه نهر النيل، ولا يمكن لأحد أن يفرط في نقطة مياه مصرية.
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الكلمات المفتاحية

مصر سليمان وهدان سد النهضة إثيوبيا

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