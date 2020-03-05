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مدير الحجر الصحي: ظهور فيروس كورونا الجديد أمر طبيعي

الخميس 05/مارس/2020 - 08:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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اعتبر الدكتور أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة ظهور وباء فيروس كورونا الجديد بأنه أمر طبيعي، موضحًا أنه كل 10 سنوات ننتظر نوع جديد من الأوبئة وخصوصا في الأنفلونزا.

وأضاف "إمام"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الوزارة تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الأوبئة المتوقعة.

وتابع مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة: "لدينا الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الفيروسات"، لافتًا إلى أن آخر وباء ظهر قبل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، هو فيروس أنفلونزا الخنازير.

ونوه إلى أن أنفلونزا الطيور مازالت موجودة ومتوقع أن تتحول إلى وباء، متابعًا: "فيروس كورونا الجديد هو من أصل حيواني يصيب الحيوان وليس البشر؛ ولكن بعد تحوره أصاب البشر وبدأ ينتقل بين البشر؛ ولذلك هو خطر".

وقال الدكتور أيمن إمام إن الوزارة تتعاون مع جميع مؤسسات الدولة في التدابير الاحترازية لاستقبال الوفود القادمة من الخارج وفحوصهم طبيًا، لافتا إلى أنه تم تخصيص مستشفى في كل محافظة لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بفيروس "كورونا".

وأضاف "إمام"، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصل إلى 77 دولة، لافتًا إلى أن مصر تنفذ كافة الإجراءات الوقائية للقادمين من دول العالم.

وأوضح مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة: "نتخذ الإجراءات الوقائية في الطائرات والسفن القادمة المحملة بالبشر والبضائع خاصة الدول الموجود فيها المرض"، مبينًا: "كل المنافذ البحرية والجوية والبرية تحت السيطرة تمامًا وجميع المسافرين يتم الكشف عليها".

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