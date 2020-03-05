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هاشتاج (لا لاستقالة تركي ) يتصدر تويتر

الخميس 05/مارس/2020 - 12:22 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
هيثم موسى
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تصدر هاشتاج "لا لاستقالة تركي " موقع التدوينات الصغيرة  تويتر خلال الساعات الماضية وشهد مشاركة الآلاف من رواد الموقع والذين عبروا عن رفضهم استقالة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترقية بالمملكة العربية السعودية من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي .

 

يأتي ذلك على خلفية إعلان  المستشار تركي آل الشيخ استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية عبر حسابه الرسمي وعدم تعليق إدارة الأهلي على الأمر بالقبول أو الرفض.

 

وطالب المشاركون في الهاشتاج بالحفاظ على علاقة نادي الوطنية وجماهيره بالمملكة العربية السعودية ممثله في تركي آل الشيخ وتفويت الفرصة على محور الشر  والذين يسعون لإفساد علاقة البلدين بشتى السبل التي هي بمثابة أمن قومي عربي .

 

وقال رواد الموقع أن الكابتن الخطيب أحد أبرز رموز الرياضة العربية وتركي الشيخ أحد أبرز المستثمرين  في المجال الرياضي مطالبين الطرفين بإنهاء الأزمة في مهدها وتدشين مشاريع تليق بالطرفين كأفضل رد على هواة الصيد في الماء العكر .


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