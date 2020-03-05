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احتفال كرو مسلسل "النهاية" بعيد ميلاد إنجي علاء

الخميس 05/مارس/2020 - 12:17 ص
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كرو مسلسل النهاية
كرو مسلسل النهاية
الفجر الفني
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احتفل كرو مسلسل "النهاية" في كواليس تصويره بعيد ميلاد المؤلفة ومصممة الأزياء إنجي علاء، وكانت إنجي قد صرحت بأنها انتهت من تصميم أزياء المسلسل وأنها في مرحلة التنفيذ.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل كفر دلهاب وفي مجال السيناريو كان مسلسل "بلا دليل".

النهاية بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

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