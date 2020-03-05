وكيل مجلس النواب: نسعى لزيادة عدد نواب البرلمان المقبل

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنهم يسعون لأن يكون عدد نواب البرلمان المقبل 600 نائب.





وعن انتخابات المحليات، قال "وهدان" خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن المحليات لها دور كبير جدًا، وتحتاج إلى عدد كبير من القيادات.





وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن النواب طالبوا في الجلسة بسن قانونًا للإدارة المحلية وقانونًا للانتخابات، وأن يتم فصل قانون انتخابات المحليات عن الانتخابات البرلمانية.