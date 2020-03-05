قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. صدام بين ليستر سيتي وتشيلسي ومواجهة محتملة بين توتنهام ومانشستر يونايتد

أجريت منذ قليل قرعة الدور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء جميع المباريات في الدور الماضي مساء اليوم، عادا مباراتين منها مباراة تقام حاليا بين فريق نوريتش سيتي وفريق توتنهام هوتسبير بسبب اتجاه اللقاء إلى الأشواط الاضافية، ومباراة مساء الخميس بين مانشستر يونايتد وديربي كاونتي.





وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق اللقب في الموسم الماضي، وأيضا توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم منذ أيام قليلة بعد الفوز على فريق استون فيلا في المباراة النهائية.



