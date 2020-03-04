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جو بايدن: نعمل على بناء حركة واسعة للانتصار على ترامب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:52 م
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جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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قال المرشح الديمقراطي،نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنه يعمل على بناء حركة واسعة للانتصار على دونالد ترامب.

وأوضح "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن ارتفاع نسب المشاركة يشير إلى رغبة الشعب الأمريكي بالتغيير.

وأشار إلى أنه عمل مع أوباما على حل الكثير من التحديات بضمنها قطاع السيارات والمناخ والضمان الصحي، منوها بأنه يجب التركيز على الهدف وهو الانتصار على ترامب.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تقدم بايدن على حساب منافسيه في سباق نيل الترشح عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في تصويت ما يسمى "يوم الثلاثاء الكبير".

وأظهرت النتائج الأولية، أن "بايدن الذي بدأ السباق الانتخابي بنتائج ضعيفة، فاز في 9 على الأقل من أصل 14 ولاية ومنطقة غير موحدة جرى فيها التصويت".

وحسب نتائج التصويت الأولية التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، فاز بايدن (77 عاما) في ألاباما، وأركانساس، وماساتشوستس، ومينيسوتا، وكارولاينا الشمالية، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، وفيرجينيا. 

وأشارت المصادر إلى أن منافس بايدن الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز (78 عاما) فاز في أربع ولايات فقط، هي فيرمونت، ويوتا، وكولورادو، وحقق في كالفورنيا 32 بالمئة، وهي أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، ما يعد انتصارا ملموسا له.

وتخلف ساندز بفارق ضعيف فقط عن بايدن في بعض الولايات، بما فيها تكساس.

أما الملياردير مايكل بلومبرغ، فقد فاز في منطقة ساموا غير الموحدة في الولايات المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

جو بايدن ترامب الثلاثاء الكبير الانتصار الانتخابات

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