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إغلاق المزارات الدينية في النجف العراقية بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:46 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت محافظة النجف العراقية، اليوم الأربعاء، غلق المزارات الدينية في المحافظة، تجنبا لتسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

وذكر بيان عن دائرة صحة النجف أن "خلية الأزمة الصحية في المحافظة اتخذت جملة من القرارات المهمة للحفاظ على الصحة العامة في المحافظة وللحد من ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا ولمنع انتقاله والسيطرة عليه".

وأضافت أن "اجتماعا للخلية عقد في دائرة الصحة برئاسة محافظ النجف وكالة هاشم الكرعاوي، وبحضور مستشار المحافظ لشؤون الصحة عبد الرحيم الشماع، ومدراء الدوائر الممثلة فيها بالإضافة إلى وفد من دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة".

ونقل البيان عن الكرعاوي قوله إن "خلية الأزمة الصحية هي المعنية وهي التي تحدد المصلحة العليا في المحافظة، وآن الأوان أن يدرك الجميع ذلك وأن يضعوا أيديهم بأيدي الصحة حفاظا على الصحة العامة والمصلحة العامة".

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الكلمات المفتاحية

كورونا الان النجف المزارات الدينية العراق الصحة

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