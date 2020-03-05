الإبراشي: مصر تقدم أبهى صورة للعالم كله بإعدام هشام عشماوي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن عائلات الشهداء ملحمة تجمعها البطولات، ويتسابقون نحو الاستشهاد، متابعًا: "نحبس دموعنا تأثرًا بحديث أسر الشهداء، لأن اليوم هو يوم انتصارات بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، ولا نريد أن تنزل دموعنا فيه".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أن الدفاع عن الوطن هو أسمى أماني الشهداء وأسرهم، مؤكدًا أن أسر الشهداء يستحقون كل التقدير، ولولا تضحيات أبنائهم ما كنا، لافتًا إلى أن مصر كانت مستهدفة بالكامل.





تابع الإعلامي: "نحن نعيش آمنين بفضل دماء وبطولات لشهداء، والخائن يذهب إلى مزبلة التاريخ، والشهداء هم الذين يصنعون التاريخ"، لافتًا إلى أن مصر تقدم أبهى وأزهى صورة للعالم كله بإعدام هشام عشماوي.