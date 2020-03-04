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أرقام وحصاد القناة وبتروجت قبل مواجهة الهامة بالقسم الثاني

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:48 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، مباراة مرتقبة، من العيار الثقيل، يوم الإثنين المقبل، أمام فريق بتروجت، على ملعب القناة بالإسماعيلية، بالجولة السابعة عشر، للموسم الحالي، من دوري القسم الثاني.
ويدخل الفريق البترولي المباراة بحثاً عن الفوز للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، كما يبحث القناة عن الفوز من أجل تفادي الهبوط.


ويقدم "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين قبل الجولة المرتقبة :

1- أرقام القناة

يدخل فريق القناة اللقاء بعد أن خاض 16 مباراة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد
21 نقطة من الفوز في 5 مباريات، حيث تغلب على المريخ 0/1، جمهورية شبين 0/1، الزرقا 0/3، النصر 1/2، كوكاكولا 1/3 .

وتعادل في 6 مباريات مع النجوم 0/0، ومنتخب السويس 0/0 ذهاب واياب مع الداخلية 0/0 ، ومع سيراميكا 1/1.

وتلقى الهزيمة في 5 مباريات من بتروجت 0/2 في الدور الأول، الترسانة 0/1، النجوم 1/3، المريخ 1/2، جمهورية شبين 0/2.

2- أرقام بتروجت

يدخل فريق بنروجت اللقاء بعد أن خاض 16 مباراة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 مباريات على الداخلية 0/1، القناة 0/2، النجوم 0/2، المريخ 0/3، سيراميكا 1/2، النصر 1/3، الزرقا 0/1، جمهورية شبين 0/1.

وتعادل في 4مباريات منهم 3 مباريات سلبى مع جمهورية شبين ، الزرقا، الداخلية
وتعادل ايجابى مع الداخلية 1/1.

وتلقى الهزيمة في 4 مباريات من سيراميكا 0/1، النصر 0/2، كوكاكولا 0/1، منتخب السويس 1/2.


3- هدافي القناة

سجل لاعبيه 14 هدف عن طريق شريف أشرف 5 أهداف ، على شوقى 3 أهداف، وهدف لكل من أحمد مصطفى لالا، إسلام نبيل، حسام عبد الواحد، محمد يسري، علاء البدري، إسلام زيادة.

4- هدافي بتروجت
سجل لاعبيه 17 هدف عن طريق خالد عبد الرازق 3 أهداف، وهدفين لكلا من إسلام كانو، إسلام سمير، محمود فليكس، وهدف لكل من جون مانجا، أحمد كمال، محمود عماد، ايزيكال، عبد الرحمن السكران، رشاد المتولى ، سامح إبراهيم.

نتيجة الدور الأول

حقق فريق بتروجت الفوز بهدفين نظيفين سجلها أحمد كمال ومحمود عماد.

نتيجة الجولة السابقة

فاز فريق بنروجت على فريق الزرقا بهدف سامح إبراهيم، بينما تعادل فريق القناة مع فريق سيراميكا كليوباترا بهدف إسلام زيادة.

الجهاز الفني لفريق القناة

تامر مصطفى مدير فني، رضا الفدواى مدرب عام، محمد عبد الرؤوف مدرب،
صبحى توفيق مدرب حراس مرمى.

8- الجهاز الفني بتروجت

علاء عبد العال مدير فني، محمد ثابت مدرب عام، أحمد شعبان وشريف بيومي مدربان، عبد الخالق حسني مدرب حراس مرمى، مدحت خلاف طيب، عمرو حسن مدير شؤون اللاعبين، عماد بدرة مدير إدارى، حازم صبحى إدارى، مصطفى هنداوي مدير كرة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 28 نقطة
3- بتروجت 28 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النصر 22 نقطة
6- النجوم 21 نقطة
7- جمهورية شبين 21 نقطة
8- القناة 21 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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