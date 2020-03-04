Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريف عيسى: هناك إصرار داخل بعثة الأهلي لعبور صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:39 م
Advertisements
مران الأهلي
مران الأهلي
علي نبوي
Advertisements
أكد شريف عيسى السفير المصري في جنوب إفريقيا على أن هناك إصرار داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعبور محطة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك إصرار داخل بعثة الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز والصعود للدور نصف النهائي".

وأشار :"وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيسًا للبعثة يمنح اللاعبين التفاؤل وتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع :"الاحتمال الأكبر بأن مدرجات ملعب اللقاء ستكون ممتلئة عن أخرها، هناك اهتمام كبير في الشوارع الرئيسية لبريتوريا".
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من تركي على الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 3 / 2020: صالح جمعة يتسبب في كارثة جديدة.. خطة محكمة لخطف نجم الإسماعيلي.. قرار مفاجيء من فايلر قبل لقاء صن داونز

منذ ساعة و 22 دقيقة

أخبار ريال مدريد الأربعاء 4 مارس 2020: نجمي الريال يقرران الرحيل.. تحديد خليفة زيدان.. قاتل برشلونة جاهز لمعركة مانشستر سيتي

منذ 33 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 4 مارس 2020: إنقلاب كامل الأركان في البرسا.. التضحية بـ3 نجوم مقابل ضم لاوتارو مارتينيز.. شتيجن يحسم مستقبله نهائيًا مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

منذ ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

رسمياً.. الكاف يضرب الترجي بعقوبات نارية قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: عقوبات نارية على الترجي.. وفاة نجم الزمالك.. قرار مفاجئ ضد جماهير الأبيض

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

07:30 م

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

أخبار ريال مدريد الأربعاء 4 مارس 2020: نجمي الريال يقرران الرحيل.. تحديد خليفة زيدان.. قاتل برشلونة جاهز لمعركة مانشستر سيتي

11:15 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status