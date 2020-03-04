"عطا الله" يفتح النار علي الإسكان التعاوني: "صداع في رأس الحكومة" (فيديو)

قال أيمن عطا الله المحامي بالنقض إن مجلس الدولة يعاني من كثرة القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية الإسكانية، واصفًا إياه بأنها خرجت عن مسارها المرسوم لها، وأصبحت عقبة كبيرة.



وأضاف "عطا الله" خلال تقديمه برنامجه "الأفوكاتو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، مساء الأربعاء أنه تم تعطيل مشاريع كثيرة بسبب عدم اتفاق الجمعية العمومية واتخاذ إجراءات قانونية غير صحيحة، موضحا أن هناك جمعيات توقفت منذ 30 عاما، والمواطنين حجزوا وحدات سكانية والمشروع لم يكتمل".



وناشد "عطا الله"، بتغيير أو تعديل قانون التعاون رقم 14 لسنة 81 ؛ لأنه لا يناسب التطورات الحالية مثل طريقة التفكير وتقدم التكنولوجيا، كما أنه يجب تغيير شروط الترشح للجمعيات التعاونية.

