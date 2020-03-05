تعرف على أمنية نانسي عجرم وردها على منتقدي أغنيتها الجديدة

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، شهر يناير الماضي أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات "تويتر"، وحصدت نسب مشاهدات عالية وصلت إلى أكثر من 9 ملايين مشاهدة وأن دل ذلك فيدل عاى نجاها، حيث دعمت نانسي أغنيتها عن طريق نشر صور لأغنيتها مع استخدام هاشتاج الأغنية نفسها، مع نشر نانسى عجرم، فيديو وهي تستمع فيه لأغنيتها الجديدة، ويبدو أنها تستمع بنجاح الأغنية الكبير، وعلقت عبر تويتر: "أنا وهالغنية.. غرام.



ويشار إلى أن الأغنية حققت نجاحا ضخما،حيث تعتبر هذة الأغنية العمل الأول لها بعد أزمتها هي وزوجهة في قضية قتل مقتحم فلتها من قبل زوجها فادي الهاشم، لكن لم تسلم "عجرم" من الأنتقادات فقد جاءت من حيث أن الغنية أتت في أن الأغنية جاءت على عكس المعتاد من نانسي عجرم، إلا أنها ردت على هذة التعليقات عبر برنامج "Mbc trending، ووضحت قائلة: " الأغنيو بسيطة ورقيقة ولا يستخدم بها ألات موسيقية كثيرة".



واستكملت نانسي حديثها وقالت:" ما فيكي ترضي كل الازواق"، وجاء الأعتراض من وجهة نظر منتقديها، أن فكرة الأغنية بسيطة وكانوامنتظرين شئ مجنون منها كالمعتاد في أغانيها سواء رومانسية أو إيقاعية، وقد تمنت أن تستطيع أن تجد شئ جديد لجمهورها، ووضحت خلال اللقاء التليفزيوني أنها كانت مصرة على هذا العمل لأنه لون جديد باللنسبة لها، حيث جاءت تعليقات فريق عملها بأن الأغنية تليق بها، وظهرت نانسي عجرم في هذة الأغنية، بستايل واحد والمشاهد المصورة في منزل واحد، مخرج الأغنية أحمد أبراهيم، ووضحت أنها تشترك معه في 3 أو 4 أعمال جيدة وسيطرحوا تباعا، وأوضحت أنها في مرحلة التسجل وعندما تستقر على طرح الأغنية القادمة ستبدأ في تصويرها.