كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع النهائي





نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق شيفيلد وينزداي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وسجل اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في المباراة بالشوط الثاني بعد تمريرة من الفرنسي بنجامين ميندي.





بينما تأهل أيضاً فريق ليستر سيتي بصعوبة بالغة بعد الفوز على فريق بيرمنجهام سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.





واتجه فريقي توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة بهدف لكل فريق.



