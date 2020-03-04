Advertisements
Advertisements
Advertisements

كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع النهائي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق شيفيلد وينزداي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في المباراة بالشوط الثاني بعد تمريرة من الفرنسي بنجامين ميندي.

بينما تأهل أيضاً فريق ليستر سيتي بصعوبة بالغة بعد الفوز على فريق بيرمنجهام سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.

واتجه فريقي توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة بهدف لكل فريق.

Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: عقوبات نارية على الترجي.. وفاة نجم الزمالك.. قرار مفاجئ ضد جماهير الأبيض

منذ ساعة و 25 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 3 / 2020: صالح جمعة يتسبب في كارثة جديدة.. خطة محكمة لخطف نجم الإسماعيلي.. قرار مفاجيء من فايلر قبل لقاء صن داونز

منذ ساعة و 23 دقيقة

أخبار ريال مدريد الأربعاء 4 مارس 2020: نجمي الريال يقرران الرحيل.. تحديد خليفة زيدان.. قاتل برشلونة جاهز لمعركة مانشستر سيتي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

رسمياً.. الكاف يضرب الترجي بعقوبات نارية قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 4 مارس 2020: إنقلاب كامل الأركان في البرسا.. التضحية بـ3 نجوم مقابل ضم لاوتارو مارتينيز.. شتيجن يحسم مستقبله نهائيًا مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من تركي على الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

منذ ساعة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

07:30 م

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

أخبار ريال مدريد الأربعاء 4 مارس 2020: نجمي الريال يقرران الرحيل.. تحديد خليفة زيدان.. قاتل برشلونة جاهز لمعركة مانشستر سيتي

11:15 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status