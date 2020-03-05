أسعار الدولار اليوم الخميس 5-3-2020.. العملة الأمريكية تلتقط الأنفاس





أسعار الدولار اليوم





تلتقط أسعار الدولار الأنفاس في رحلتها للتعافي مقابل الجنيه المصري، بعد أن صعدت بنحو 14 قرش بعد أن فقدت 50 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.













توقعات أسعار الدولار





تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020.





قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة، ولكن قد تتوقف إذا قامت البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة ما سيجعل المستثمرون يسحبون استثمارتهم أو في حالة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.





ومن جانب أخر تشير التقارير إلى عودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية فى العودوة للعمل وتصريحاتدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل.





توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.





ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".





وأوضحت "بلومبرج" أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمري العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر وجهتهم المفضلة التي تدر لهم أرباحا وفيرة ، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.5834 15.7145 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.58 15.68 سعر الدولار في بنك مصر 15.58 15.68 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.58 15.68 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.58 15.68 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.59 15.69 سعر الدولار في بنك بلوم 15.60 15.70 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.61 15.71 سعر الدولار في بنك SAIB 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك HSBC 15.60 15.70 سعر الدولار في المصرف العربي 15.60 15.70 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك عودة 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك المشرق 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.58 15.68 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.60 15.70 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.58 15.68 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.58 15.68 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.57 15.67 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.59 15.69 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.60 15.70







أسعار الدولار عالميًا:





ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1132 دولار.

وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة مستوى 107.33 ين، بينما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 1.2834 دولار.

وانخفضت العملة الخضراء أمام العملة السويسرية بنحو 0.09 بالمائة مسجلة 0.9555 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 97.409.













أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري:





سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم 58 .15 جنيه للشراء، ولكن سعر البيع تراجع بمقدار قرشين ليسجل 15.71 ، فيما ثبت سعر العملة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي ببنوك الأهلى ومصر عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدولار االأمريكي في تعاملات البنك التجارى الدولى والبنك العربي الأفريقي ليتداول بسعر 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.. وسجل الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فى حين سجل سعر الدولار في بنك عودة - مصر نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع. وعلى صعيد بقية العملات العالمية، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بمقدار قرشين للشراء لتبلغ 17.31 جنيه في حين سجل سعر البيع 17.53 جنيه.

وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني بمقدار 5 قروش ليسجل شراؤه 19.89 في حين سجل سعر بيعه 20.11 بزيادة قرشين عن أمس.. فيما استقر سعر شراء الفرنك السويسري عند 16.23 جنيه لكن سعر بيعه ارتفع بمقدار 6 قروش مسجلا 16.44 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع، والدينار البحريني 40.67 جنيه للشراء و 41.59 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع، والدينار الأردني 21.79 جنيه للشراء و 22.13 جنيه للبيع.











