قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر استبعاد مصطفي فتحي، لاعب الفريق، من حساباته الفنية، في الفترة المقبلة.