الطالع الفلكي الخَمِيس 5/3/2020..هَيْئَة حَكِيمَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و27 دقيقة ظهر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الواحدة و25 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 26 أمشير قبطى ، 5 آذار رُومى، 11 رَجَب ، ميمُون للغاية ،يومٌ مُناسب فى ثقافة قدماء المصريين لتلقى العلاجات للمُتأخرين عن الإنجاب.





قال الحكيم المصرى: (أمينة هانم لازم ترجع مفهوم؟)-مفهوم يافندم مفهوم. (يحيى شاهين من فيلم بين القصرين-1964)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(الزّهرة تنتقل للثّور - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الحَمَلْ لتدخل برج الثّور فى الخامسة و7 دقائق فجراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للجَوْزَاء فى السّابعة و12 دقيقة مساء 3 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحُوت.(تنتقل للحَمَلْ فى 20 مارس)

(عطارد) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 11 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الثّور. (تنتقل للجَوْزَاء فى 3 أبريل)

(القمر) ------ فى السّرطان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 30 مارس)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





الزّهرة تحكم بُرجين (الميزان ، الثور) وخلال تواجد الزّهرة فى بيتها/برجها بإمكاننا توقّع أن يكون بؤرة تفكيرنا المُتع الحسيّة من طعام وشراب وجنس وتسوّق ولاعيب طالما بالحلال،الزّهرة/المرأة أكثر حُبّاً لمُتعة التسوّق فتأمين المنزل من مؤونة الطعام والشراب مسئوليّة المرأة ، تدويرالأغراض القديمة لاستعمال جديد نافع ومُفيد بدلاً عن التخلص منها فى القمامة ،المنزل مملكة المرأة والنزول على رأيها ليس عيباً لكنه من شهامة الرّجال وهذا الأمر ينسحب على أسلوب الأداء للواجبات الزوجيّة.





الزهرة /الفتيات هُنّ الأكثر ذوقاً فى تزيين ديكورات المنزل/مملكتها وهذا طبيعى لأنه المكان الذى نقضى فيه سنوات عمرنا مع أسرنا وبالضرورة أن يكون مُريحاً لكن الأولى أن تكون النفقات لأولويات الضرورة من طعام ونفقات مدرسية و أدوية ثم تليها الديكورات والملابس والعطور.





لأن الثور بُرج علوّ القمر/رمز الأمومة فهناك فرصة لظهور سيّدة لها هيئة الأمومة ذات مقام وحيثيّة بالمُجتمع وتتمتّع بقدر كبير من الحنكة والحكمة والرّزانة وغالباً ما يترافق ظهورها مع حل لمشكلة مالية أو عاطفيّة عويصة كنموذج ثريا فخرى بفيلم عش الغرام أو دور سمير صبرى بفيلم حب وكبرياء وكلاهما إستعمل الحيلة لتبرئة بطلة الفيلم من تُهم باطلة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد المُمثّلة سامية جمال رَحِمَهَا الله ، إن كنت من عُشّاق سينما الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم زينب محفُوظ وإسم الشهرة سامية جمال ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتَبْخَل عليها بالفَاتِحَة.





(تضحية)،(إحتفالات)،(الإبنة)،(فى حالة حُبّ)،(خَدّ على خَدّ)،(حُبّ مَسْكَن وَ رَحمَة).





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى المُطربة الأمريكية شير مواليد برج الثور وصوتها لايقل جمالاً عن تشيرلى بيساى ، مارى ماثيو أو داليدا ....





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إحترس من فضفضة بأسرارك فى غمرة فرحتك بتجمّع عائلى كبير، تحدثك عن شئون الموضة وأخبار الفنّ أفضل.





برج الثور: إستمع لنصيحة زوجتك أو والدتك بخصوص العمل، أوعلى أقل تقدير ضَعْ النصيحة فى حسبانك بعيْن الإعتبار.





برج الجوزاء: تأكد من طلبات الوالدة أوالزوجة قبل شراء المشتروات الأسبوعيّة لتتجنّب إعادة السّلع الغيرمرضى عنها، أوصنع مشكلة كبيرة من مشكلة صغيرة.





برج السّرطان: التجمّعات العائليّة الكبيرة قد تستحضر خلافات قديمة، فلا تستسلم لعبارات إستفزاز بِرَدّك الفورى عليها ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج العذراء : قد تتلقى مساعدة ماديّة من الأسرة لهدف مُحدّد ، فتأكد أن تنفق تلك المساعدة فى الإتجاه الذى جاءت لأجله.

برج الميزان: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج العقرب: قد تنقلب فجأة لمُدقّق حسابات،الحرص لايعنى البُخل فوازن بين التوفير ومُتعة الشّراء لتوفير فرحة لقلوب أفراد أسرتك.





برج القوس: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الجدى: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج الدّلو: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.