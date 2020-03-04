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مواجهة نارية لمعلمين الواسطى واهناسيا على خطف بطاقة الصعود للترقي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:35 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام الجمعه منافسات الجولة 13 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ، وتمثل مباريات الجولة أهمية كبرى خاصة فى ظل تبقى جولة وحيدة على الانتهاء المسابقة رسميا .

ديربي اهناسيا ومعلمين الواسطى لخطف الصدارة

أولى وأهم مباريات الجولة والتى تشهد اهتمام جماهيري كبير وتسهم بنسبة كبرى فى تحديد المتصدر ، تجمع بين فريقى اهناسيا المدينة ومعلمين الواسطى والتى تقام على ملعب اهناسيا .

اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال يدخل المباراة بسلاح الأرض والجمهور أمام ضيفه معلمين الواسطى " لافازا" بقيادة مديره الفنى أحمد بدوى الطامح لتحقيق إنجاز تاريخي له وللفريق بمباراة تعتبر الأقوى والاشرس بالمسابقة فى ظل تساوى الفريقان بذات الرصيد 29 نقطة لكل منهما .

فيما يحل مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ضيفا على الشبان المسلمين بقيادة الثنائى أحمد معوض في مباراة يحاول بها كل فريق الفوز لتحسين الترتيب .

ويحل مركز شباب الفشن ضيفا على نظيره سمسطا بقيادة مديره الفنى احمد رمضان ، ويأمل أبناء الفشن فى الفوز بالمباراة لإسعاد الجماهير فيما يطمح أبناء سمسطا فى خطف الثلاث نقاط واستمرار النتائج المتميزة والتأكيد على كون الفريق الحصان الاسود للبطولة .

فيما يستضيف مركز شباب الواسطى نظيره بوش " ليدرز " بملعبه بالواسطى لتحسين النتائج .


ترتيب القسم الرابع ببنى سويف

1 - معلمين الواسطى 29 نقطة

2 - اهناسيا 29 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - سمسطا الرياضى 18 نقطة

5 - باروط 17 نقطة

6 - الشبان المسلمين 16 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر
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