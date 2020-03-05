نانسي عجرم تشارك في دراما رمضان 2020 بهذا المسلسل

تأتي المطربة اللبنانية نانسي عجرم، ضيف شرف في مسلسل "نساء من ذهب" الذي يفجر باستمرار مفاجأت كثيرة، بدأ من أدوار البطولة للفنانة نادية الجندي مع الفنانة نبيلىة عبيد، بعد عودتهما إلى الدراما منذ فترة طويلة.



وتشارك نانسي في هذا العمل، بحلولها ضيفة شرف عن طريق مكشاركتها بغناء أغنية في هذا المسلسل، ومن المقرر أن بطلات المسلسل ممكن أن يشاركوا في هذة الأغنية، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. حيث جاء ذلك حسب خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج MBC trending المذاع على قناةMBC.



ويشار إلى أن "عجرم: طرحت كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبرصفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك خلال شهر يناير، وجاء هذا الكلييب بإنتقادات كثيرة وجهت لها ورغم ذلك حقق نسب مشاهدة عالية، وصلت إلى أكثر من 9 ملايين مشاهدة، حيث يعتبر هذة الأغنية العمل الأول لها بعد أزمتها هي وزوجهة في قضية قتل مقتحم فلتها من قبل زوجها فادي الهاشم.



والجدير بالذكر أن مسلسل "نساء من ذهب بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، سهر الصايغ، سيناريو وحوار أمين جمال، والمسلسل مأخوذ عن فورمات أمريكي، ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم.