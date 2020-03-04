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فايلر يعفو عن كهربا بعد موقعة صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العوف محمود عبدالمنعم "كهربا"، واعادته الى حساباته الفنية من جديد، عقب انتهاء لقاء صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له يوم السبت المقبل.


وجاء قرار السويسري فايلر كهربا من حساباته لأسباب فنية ترجع إلى عدم تركيزه بعد الهجوم الذي تعرض له في الآونة الأخيرة وإيقافه محليًا من قبل اتحاد الكرة حتى نهاية الموسم.



وجاء السبب الثاني لاستبعاد اللاعب بسبب عدم قيامه بالواجبات الدفاعية والذي يؤثر على فرص تواجده في المباريات الهامة للفريق الأحمر.
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