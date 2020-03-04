فايلر يعفو عن كهربا بعد موقعة صن داونز

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العوف محمود عبدالمنعم "كهربا"، واعادته الى حساباته الفنية من جديد، عقب انتهاء لقاء صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له يوم السبت المقبل.