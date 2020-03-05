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أسعار الذهب اليوم الخميس 5-3-2020.. وتوقعات بتراجع المعدن الأصفر

الخميس 05/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن صعد سعر جرام الذهب بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس ليحقق أكبر صعود يومي في 2020، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر818.25  جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 716 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  613.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب5,728  جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر   613.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر716 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   818.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,728   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

818 إلى 821

عيار 22 

750 إلى 752

عيار 21

716 إلى 718

عيار 18

614 إلى 615

عيار 14

477 إلى 479

عيار 12

409 إلى 410

الاونصة

25.449 إلى 25.520

الجنيه الذهب

5,728 إلى 5,744

الكيلو

818.286 إلى 820.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

818.25 جنيه      

 52.67 $

سعر الذهب عيار 22

750جنيه

 48.28 $

اسعار الذهب عيار 21

716جنيه

46.09 $

اسعار الذهب عيار 18

 613.75جنيه

39.50 $

سعر الذهب عيار 14

477.25جنيه

30.73 $

سعر الذهب عيار 12

409.25جنيه

26.34 $

سعر الذهب عيار 9

306.75جنيه

19.75 $

اسعار أوقية الذهب

25,492 جنيه

1,638 $

اسعار جنيه الذهب

5,728 جنيه

368.71 $

اسعار كيلو الذهب

818,250 جنيه

52,672 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


أسعار الذهب عالميًا:

هبط سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 1643 دولاراً للأوقية .

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة، ليسجل 1638.34 دولار للأوقية.






توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".

وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.

وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.





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