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اتفاق ترامب وماكرون على التعاون لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على وضع رؤية، في إطار مجموعة الدول السبع، للتنسيق الصحي والعلمي والاقتصادي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصفت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على موقع تويتر، المحادثات الهاتفية بين الرئيسين بالـ"ممتازة"، وأنها تهدف التحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19، وتابعت "إننا مستعدان لتنسيق تصدينا على الصعد العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع".

وأوضح الإليزيه، أن ماكرون وترامب اتفقا على الحاجة إلى تحقيق "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس.

وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة من المرتقب أن تعقد بين 10 و12 يونيو في كامب ديفيد.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الألمانية، أن العالم بات يواجه "وباء عالميا" مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع "بجدية كبرى" مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل.

وقال وزير الصحة ينس سبان، متحدثا أمام مجلس النواب في برلين، إن "وباء كورونا في الصين تحول إلى وباء عالمي".

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الكلمات المفتاحية

مواجهة ماكرون كوفيد-19 كورونا ترامب الصحة التعاون

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