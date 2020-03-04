Advertisements
Advertisements
Advertisements

العاصمة المقدسة تغلق معارض السيارات الواقعة ضمن حرم المشاعر المقدسة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة (أمانة مدينة مكة المكرمة)، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حرم المشاعر المقدسة، كما حذرت من توقيع أقصى العقوبات ضد المخالفين.

وقالت أمانة العاصمة، عبر حسباها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، أغلقت معارض السيارات، التي تقع ضمن حمى المشاعر؛ تمهيدًا لانتقالها إلى مدينة السيارات بالعكيشية".

كام أوضحت في ملصق وزعته على تلك المعارض: أن "محاولة إخفاء هذا الملصق أو نزعه أو فتح الموقع قبل مراجعة البلدية، يعرض صاحبه لمساءلة قانونية، وتطبيق أقصى العقوبات من لائحة الجزاءات والغرامات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معارض السيارات المشاعر المقدسة العاصمة المقدسة

أخبار تهمك

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 3 / 2020: صالح جمعة يتسبب في كارثة جديدة.. خطة محكمة لخطف نجم الإسماعيلي.. قرار مفاجيء من فايلر قبل لقاء صن داونز

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: عقوبات نارية على الترجي.. وفاة نجم الزمالك.. قرار مفاجئ ضد جماهير الأبيض

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسمياً.. الكاف يضرب الترجي بعقوبات نارية قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 4 مارس 2020: إنقلاب كامل الأركان في البرسا.. التضحية بـ3 نجوم مقابل ضم لاوتارو مارتينيز.. شتيجن يحسم مستقبله نهائيًا مع برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

نصيحة أسطورة ليفربول لـ"صلاح" بشأن ريال مدريد

منذ ساعتين

أخبار ريال مدريد الأربعاء 4 مارس 2020: نجمي الريال يقرران الرحيل.. تحديد خليفة زيدان.. قاتل برشلونة جاهز لمعركة مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من تركي على الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | السماح لأصحاب عربات "الفود ترك" بالعمل بعرفات

أمانة العاصمة تغلق مطعم في مكة بسبب وجود حشرات في الطعام (صور)

أمانة العاصمة المقدسة تغلق مطعما رصدت حشرات في أطعمته

قبيل انطلاق الحج.. إزالة عدة مخيمات عشوائية في عرفات

تهيئة مواقف السيارات خارج مكة لاستيعاب 50 ألف مركبة

تهيئة مواقف السيارات خارج مكة لاستيعاب 50 ألف مركبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

07:30 م

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

10:47 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

08:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status