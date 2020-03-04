العاصمة المقدسة تغلق معارض السيارات الواقعة ضمن حرم المشاعر المقدسة





أعلنت أمانة العاصمة المقدسة (أمانة مدينة مكة المكرمة)، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حرم المشاعر المقدسة، كما حذرت من توقيع أقصى العقوبات ضد المخالفين.





وقالت أمانة العاصمة، عبر حسباها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، أغلقت معارض السيارات، التي تقع ضمن حمى المشاعر؛ تمهيدًا لانتقالها إلى مدينة السيارات بالعكيشية".





كام أوضحت في ملصق وزعته على تلك المعارض: أن "محاولة إخفاء هذا الملصق أو نزعه أو فتح الموقع قبل مراجعة البلدية، يعرض صاحبه لمساءلة قانونية، وتطبيق أقصى العقوبات من لائحة الجزاءات والغرامات".



