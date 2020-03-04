أخبار ريال مدريد الأربعاء 4 مارس 2020: نجمي الريال يقرران الرحيل.. تحديد خليفة زيدان.. قاتل برشلونة جاهز لمعركة مانشستر سيتي





شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 4 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق من الرحيل في نهاية الموسم الحالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد قد يرحل في الصيف المقبل عن صفوف الملكي وذلك لأنه لا يرحب بفكرة تجديد عقده لموسم واحد فقط.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن سيرجيو راموس قد يكون احتفل للمرة الأخيرة بالفوز على برشلونة في مباراة الكلاسيكو برفقة ريال مدريد لأنه بنسبة ليست بالقليلة قد يرحل عن صفوف النادي الملكي في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن عقد سيرجيو راموس ينتهي مع فريقه ريال مدريد في صيف عام 2021 وأنه على الرغم من أنه مازال متبقي موسم ونصف على نعاية عقده إلا أن النجم الإسباني قد يتخذ قراره بالرحيل إذا لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الملكي حول تجديد عقده بالشكل الذي يرضيه.

وأوضح الموقع الإسباني أن سيرجيو راموس البالغ من العمر 33 عامًا مازال واثقاً في قدرته على العطاء ويرغب في قيادة ريال مدريد في المواسم المقبلة ولكن إذا لم تقدم إدارة النادي العقد الذي يناسبه فسيرحل في نهاية الموسم ولن ينتظر موعد انتهاء عقده.

وذكر الموقع الإسباني أن سياسة النادي الملكي تنص على التجديد لعام واحد فقط لنجوم الفريق الذين تخطت أعمارهم الثلاثين.





- نجم الملكي يقرر الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد انتهاء عقده في صيف عام 2021.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "مودريتش" يريد الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي الملكي العام المقبل، ويرغب في الانتقال لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مودريتش صاحب الـ34 عامًا يرحب بإنهاء مسيرته الكروية مع النادي الأمريكي.

وأشارت تقارير صحفية أن موريدتش يعد واحدًا من عدة نجوم يسعى بيكهام لضمهم لفريقه في الموسم الجديد، وسيعرض النجم الإنجليزي راتبا ضخما للنجم الكرواتي للإنضمام لصفوف انتر ميامي.

وانضم لوكا مودريتش لصفوف نادي ريال مدريد عام 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولعب مع الفريق الملكي 332 مباراة وساهم في 74 هدفا (سجل 22 هدفا - صنع 52 هدفا)، وينتهي عقده مع المرينجي العام المقبل.





- ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد ظهيره الأيسر الشاب ميجيل جوتيريز، والذي يعد من أبرز المواهب الشابة في النادي الملكي.

ووفقاٌ لما ورد عن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي قررت تجديد عقد جوتيريز، ليبقى مع الفريق الملكي حتى صيف عام 2024.

وخاض صاحب الـ18 بعض المباريات الإعدادية مع الفريق الأول قبل إنطلاق الموسم الحالي، كان أبرزها مباراة فناربخشة في بطولة كأس "أودي" الودية.

وصرح جوتيريز لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "أشعر بالسعادة بعد تجديد تعاقدي مع ريال مدريد".

وأضاف: "إنه لشئ رائع أن يمنحني ريال مدريد الثقة في هذا السن".

وكان اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بحسب تقارير صحفية، إلا أن النادي الملكي قرر الإحتفاظ به خلال الفترة القادمة، بعد آدائه الرائع في فريق الشباب بالنادي "كاستيا".

ومن المقرر أن يتم تصعيد اللاعب الشاب للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وتم تصعيد اللاعب للتدرب أكثر من مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد، وذلك حرصاً لمتابعته عن قرب من قبل المدير الفني للنادي زين الدين زيدان.





- نجم ريال مدريد يضع زيدان في موقف حرج بعد التألق أمام برشلونة

أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بمهاجم نادي ريال مدريد ماريانو دياز بعد تألقه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وتسجيله للهدف الثاني بعد نزوله بدقائق بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقالت صحيفة ماركا :"ماريانو يضع زيدان في موقف حرج بعد الإنفعال الذي ولّده ظهوره و هدفه الكبير في الكلاسيكو سيعود ماريانو إلى روتين فالديبيباس دون معرفة ما سيحصل له ، إذا كان هدفه في الكلاسيكو سيساعده على تسلق سلم زيدان أو إذا كان سيعود إلى المدرجات حيث يعيش منذ الصيف الماضي علي مقاعد البدلاء، المهاجم وضع المدرب في حيرة من أمره و أبقاه خارج القائمة منذ بداية الموسم بإستثناء كأس السوبر بسبب غيابات بعض المهاجمين ، في الواقع أخذ ماريانو دقائقه الأولى في الموسم بروح الدعابة و كتب على مواقعه في التواصل الإجتماعي رسالة مليئة بالمعاني قال فيها " سعيد للظهور الأول ".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة :"مشكلة مدريد تكمن في مواجهة المرمى ، مع يوفيتش الذي سجل هدفان فقط في 24 مباراة أي 770 دقيقة و كذلك بيل الذي سجل ثلاثة أهداف في أكثر من 1000 دقيقة و بنزيما الذي سجل 18 هدف منذ بداية الموسم وهدفان فقط منذ 18 ديسمبر، في هذه الحالة صرخ ماريانو أنه يمكن أن يكون حلًا، بالنظر إلى مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي وهي التي يحتاج فيها مدريد أن يسجل هدفين على الأقل فإن قيمتها تزداد و يفرض المنطق أن زيدان سيعتبر ماريانو حجة للعودة".





- موندو ديبورتيفو: نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن النادي ويختار وجهته القادمة

قرر أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد قرر الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش يريد الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل منتظم في نهاية الموسم الجاري وعدم اعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل منتظم.

وأكدت الصحيفة أن لوكا مودريتش يفكر في الانضمام إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف القادم في حالة رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد بالفعل.

وكان نادي إنتر ميامي والذي يملكه دافيد بيكهام نجم نادي مانشستر يونايتد السابق قد أظهر رغبة كبيرة في ضم لوكا في نهاية الموسم الجاري.

وقد شارك لوكا مودريتش في 33 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.





- ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

فجرت صحيفة إيندبيندنت البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة النادي الملكي تواصلت مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالرغم من فوز زيدان بكلاسيكو الأرض يوم الأحد الماضي أمام برشلونة.

وأضافت التقارير، أن بوتشيتينو هو المرشح الأول لتدريب الفريق الملكي في حال تم إقالة زيدان، حيث قدمت إداراة الريال طلباً لبوتشيتينو، يفيد بإبلاغ ريال مدريد قبل القدوم بأي خطوة مستقبيلة في مسيرته التدريية.

ورغم الفوز على برشلونة، إلا أن موسم ريال مدريد مازال على المحك، حيث يبقى موقف الفريق معقداً في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة لقاء ذهاب دور الـ16 أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعبه ووسط جماهيره.

كما يتقدم الفريق بنقطة واحدة على برشلونة في صدارة الليجا، ويبقى فارق غير مطمئن، حيث مازال يتبقى 12 مباراة لكل فريق.

يذكر أن بوتشيتينو أشرف على تدريب توتنهام لمدة خمس أعوام متواصلة، قبل أن يخسر موقعه في نوفمبر الماضي لصالح البرتغالي جوزيه مورينيو، وتؤكد كل التقارير عودته مجدداً للتدريب خلال الموسم المقبل.





- زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي

ينوي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، منح دوراً أكبر للمهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز، في قادم المباريات.

وسجل ماريانو هدف فريقه الثاني في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، عقب مرور 50 ثانية فقط من نزوله، كأسرع هدف للاعب بديل في تاريخ مواجهات الكلاسيكو منذ مطلع القرن الحالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن زيدان قد يجهز ماريانو في مبارتي الفريق القادمتين في الدوري الإسباني أمام فريقي ريال بيتيس وإيبار، بالرغم من تصريح زيدان عقب المباراة بأنه مازال خياراً ثالثاً في الهجوم.

ويريد زيدان منح دياز مزيداً من الثقة، من أجل تجهيزه للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يحتاج فيها ريال مدريد للفوز بفارق هدفين.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو، كانت أولى المباريات لماريانو دياز في الليجا هذا الموسم، حيث إقتصرت مشاركاته على بطولتي كأس الملك وكأس السوبر.





- صراع إسباني شرس على نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع شرس حاليا بين الكبيرين ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي برشلونة على ضم السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مهتميّن بضم كوليبالي مشيرة إلى أن إدارة الملكي والبارسا استفسرا من نابولي عدة مرات حول مدى إمكانية التعاقد مع نجم السنغال في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي طلبا أيضًا معلومات من البارتينوبي بشأن موقف كوليبالي من الرحيل.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن احتراف كوليبالي ارتبط مؤخرًا ارتبط بقوة بالرحيل إلى باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض البرازيلي تياجو سيلفا الذي سينتهي عقده في حديقة الأمراء الصيف المقبل.

كما عززت هذه التكهنات بعدما ذُكر أن كوليبالي يستعد لشراء منزل في مدينة باريس تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا لعب 21 مباراة مع نابولي منذ بداية الموسم في كافة البطولات.



