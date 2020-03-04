برلماني يقدم مقترحًا لمواجهة الشائعات وفيروس كورونا

اقترح النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن يتم نشر الوعي بأخطار الشائعات والوقاية من فيروس كورونا بالكنائس والمساجد؛ في خطبة الجمعة، وفي قداس الجمعة والأحد.



وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الوقاية خير من العلاج، ويجب أن يتم نشر الوقاية بين المواطنين، لافتًا إلى أن أفضل مكانين لنشر الوعي هما المسجد والكنيسة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن استجابة المصريين ستكون عالية جدًا؛ لأن المصريين يحبون بلدهم ولا ينساقون وراء الشائعات.

