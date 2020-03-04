خبير سياسي عن حظر دخول القطريين: قرار يعلي من كرامة وكبرياء مصر

علق الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، على قرار حظر دخول القطريين لمصر، قائلًا إن مبدأ التعامل بالمثل هام جدًا حاليًا، وخاصة أنه يأتي بسوء نية من الجانب القطري، مؤكدًا أن موقف قطر متعمد وغير مبرر.



وأوضح "أبو النور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن قطر تريد أن تعاقب المصريين لاختيارهم القيادة السياسية الحالية، في ظل قوة وصلابة مصر حاليًا.



ولفت إلى أن إيران تعد حاليًا أكبر دول العالم على الإطلاق في نسبة وفيات فيروس كورونا، ومع ذلك لم تتخذ قطر معها نفس الموقف الذي اتخذته مع مصر، رغم أن قطر في حاجة ماسة إلى العمالة المصرية، متابعًا: "قرار مصر يعلي من كرامة وكبرياء الدولة المصرية".

