"المسلماني" يهدي "أمة في خطر" لـ عمرو دياب.. ويكشف تفاصيل اللقاء

يعرف المقربون من الفنان الكبير عمرو دياب ثقافته المتنوعة واطلاعه الواسع، حيث يقرأ الهضبة هذه الأيام الكتاب الجديد الذي أصدره الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية "أمة في خطر.. الدين والسياسة في العالم العربي".



وقال المسلماني عقب إهدائه نسخة من كتابه إلى الهضبة: الأستاذ عمرو دياب فنان عالمي، ويمثل مشروعه الفني نموذجًا للإبداع الراقي والمسؤولية الفنية.



يذكر أن كتاب "أمة في خطر" الذي صدر في القاهرة عن دار الشروق يقع في عشرة فصول،

يقدم الكاتب من خلاله قراءة عاقلة في منطقة يعصف بها اللامعقول، ورؤية منضبطة في مساحة سياسية غارقة في الفوضى.



يتناول الكاتب الحالة السياسية والفكرية في العالم العربي، وكذلك تحولات الدين والسياسة في العالم الإسلامي في المائة سنة الأخيرة، كما يعرض رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، وكيف حدث تبادل المواقع الحضارية بين المسلمين والغرب، ثم يقدِّم الكاتب تصورًا بشأن ما يجب أن يكون. وبينما يحمل الكتاب عنوان "أمّة في خطر" فقد جاءت الخاتمة بعنوان "أمّة في أمل".



يضم المشروع الفكري للكاتب السياسي أحمد المسلماني عددًا من المؤلفات السياسية الرصينة، حيث تجري ترجمة كتابه "الجهاد ضد الجهاد" إلى اللغة الانجليزية، وأوصى الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي التقاه المسلماني مؤخرًا، أحد مساعديه بترجمة كتابه "أمة في خطر" إلى اللغة الفرنسية.