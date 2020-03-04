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الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم السماح بالعبور غير القانوني للمهاجرين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:53 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعرب الاتحاد الأوروبي، عن تضامنه مع اليونان وبلغاريا وقبرص، مؤكدا أنه لن يسمح بالعبور غير القانوني للمهاجرين.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى تنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2016 بشأن الهجرة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي، أن "بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا"، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها في استيعاب موجة هجرة جديدة.

رمن جهته، انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين.

وقال إبراهيم قالن خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، "لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي".

وأضاف "مسارعة الاتحاد الأوروبي لتقدم مساعدات بمئات الملايين لليونان المحتضنة نحو 100 ألف لاجئ، وتحدثه عن البيروقراطية حينما يتعلق الأمر بتركيا المستضيفة قرابة 4 ملايين لاجئ، ما هو إلا انتهاج لسياسة ازدواجية المعايير".

ودعا المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى تهيئة الظروف على الساحة السورية لضمان عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.

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الكلمات المفتاحية

غير قانوني تركيا المهاجرين‏ العبور الاتحاد الاوروبي

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