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لوس أنجلوس تعلن حالة طوارئ محلية بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:53 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر السعودي
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أعلنت مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، حالة طوارئ محلية عقب تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (COVID -19).

وصرحت السلطات الصحية بالمدينة التابعة لولاية كاليفورنيا: بأن "الـ 6 حالات الجديدة غير مرتبطة بالحالة الأولى، التي أعلن عنها في يناير الماضي"، لافتة إلى أن كل الحالات الجديدة تعرضت للعدوى من خلال التواصل المباشر وليس من خلال تفشي المرض.

وقالت المسؤولة المحلية في المقاطعة كاثرين بارغر: إن "إعلان حالة الطوارئ ليس رد فعل مبني على الهلع، وإنما لتوظف كل أداة تملكها الولاية لمكافحة العدوى".

ويعني إعلان حالة الطوارئ الصحية زيادة في الاستعدادات والجهود لمكافحة الفيروس، وتسمح للمدينة بطلب مساعدة الولاية والمدن الأخرى في حالة استنزاف موارد المدينة.

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الكلمات المفتاحية

لوس أنجلوس كورونا فيروس كورونا

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