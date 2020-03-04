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"حقه مراحش هدر".. تعليق والدة الشهيد إسلام مشهور على إعدام عشماوي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علقت السيدة سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد الرائد البطل إسلام مشهور، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلة: "أنا فرحانة جدًا كأم بالقصاص العادل الذي يستحقه الإرهابي هشام عشماوي"، متابعة: "حق ولادنا رجع ودمهم مراحش هدر".

وأضافت "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على "القناة الأولى": "كنت مستنية اليوم ده بفارغ الصبر بقالي سنتين و4 شهور، عشان قلبي يرتاح ويهدى شوية".

وتابعت: "ابني كان خاطب وتوفى قبل استشهاده بشهرين، وكان يتمنى أن يستشهد، وكان يكتب على صفحته "أنا خريج مدرعة"، وضحى بنفسه وبأهله وبكل شيء من أجل بلده"، معلقة: "حقه مراحش هدر، ودمه مراحش هدر".
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