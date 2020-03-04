اشتباكات مسلحة وكر وفر بنجع حمادي في قنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمحيط ميدان الأوقاف بمدينة نجع حمادي، استخدموا فيها زجاجات المولوتوف.



انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على عقارات، بين مجموعة من الأشخاص، وتم السيطرة على الاشتباكات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على اشتباكات بميدان الأوقاف بمدينة نجع حمادي، بسبب الخلاف على عقار.