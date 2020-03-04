Advertisements
اشتباكات مسلحة وكر وفر بنجع حمادي في قنا
الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:58 م
Advertisements
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على اشتباكات بميدان الأوقاف بمدينة نجع حمادي، بسبب الخلاف على عقار.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمحيط ميدان الأوقاف بمدينة نجع حمادي، استخدموا فيها زجاجات المولوتوف.
انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على عقارات، بين مجموعة من الأشخاص، وتم السيطرة على الاشتباكات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمحيط ميدان الأوقاف بمدينة نجع حمادي، استخدموا فيها زجاجات المولوتوف.
انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على عقارات، بين مجموعة من الأشخاص، وتم السيطرة على الاشتباكات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements