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بـ"الحناطير".. الجيزة تنظم حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:54 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تنظم محافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد، حفل زفاف جماعي لـ50 عروسة يتيمة من أبناء المحافظة، بمناسبة العيد القومي.

وجهزت المحافظة العرائس يجميع المفروشات والأجهزة المنزلية المطلوبة، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والوزراء، وسيشهد على عقود الزواج اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتقام الحفلة على كورنيش الجيزة، وتضمن العديد من الفقرات الغنائية، فضلًا عن حفل الزفاف الذي يتم بالحناطير.
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