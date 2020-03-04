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محسن ياجور: الأهلي والزمالك حاولا ضمي وشرف لي ارتباط إسمي بالخطيب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:51 م
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محسن ياجور
محسن ياجور
علي نبوي
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قال محسن ياجور مهاجم نهضة بركان المغربي إن مباراة فريقه المقبلة أمام المصري ستكون قوية بسبب رغبة كلا الفريقين في الصعود لدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية.  


وقال ياجور في تصريحات تلفزيونية :"مباراة الإياب قوية بحكم أن النتيجة في مباراة الذهاب انتهت بالتعادل ٢-٢".

 وأضاف :"نسعى لتحقيق هدفنا وهو الصعود لدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية".

 وتابع :"شرف لي كبير أن يرتبط إسمي بمحمود الخطيب وأتمنى تجاوزه كأكثر اللاعبين المسجلين في البطولات الإفريقية، والأمر يدعو للفخر".


 وعن ارتباط اسمه بالانضمام للزمالك قبل ذلك قال :"كان هناك مفاوضات بالفعل في ٢٠١٦ كنت قريبا من الأهلي، أما منذ عامين كنت سأنتقل للزمالك، لكن انتقلت للدوري القطري".

 وأشار :"لو تقدم لي عرضًا من الأهلي أو الزمالك سأرحب بكل تأكيد بالانضمام إلى أي منهما".
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