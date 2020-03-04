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والد الشهيد البطل أحمد شوشة عن إعدام "عشماوي": "النهاردة عيد"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:51 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "النهارده عيد، حسيت إن الشمس طلعت، النهارده بس خدت عزاء ابني"، متابعًا: "هشام عشماوي شخص غير طبيعي، وخدنا حقنا منه النهارده".

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على "القناة الأولى": "إعدام عشماوي فرح قلب كل المصريين".

واستكمل والد الشهيد أحمد شوشة: "أنا لما قابلت الرئيس السيسي حسيت إنه أخويا، وإن أحمد أبنه، ومش هيسيب حق أولاده".
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