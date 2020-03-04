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والد الشهيد البطل أحمد شوشة عن إعدام "عشماوي": "النهاردة عيد"
الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:51 م
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أمنية فوزي
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علق حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "النهارده عيد، حسيت إن الشمس طلعت، النهارده بس خدت عزاء ابني"، متابعًا: "هشام عشماوي شخص غير طبيعي، وخدنا حقنا منه النهارده".
وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على "القناة الأولى": "إعدام عشماوي فرح قلب كل المصريين".
واستكمل والد الشهيد أحمد شوشة: "أنا لما قابلت الرئيس السيسي حسيت إنه أخويا، وإن أحمد أبنه، ومش هيسيب حق أولاده".
وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على "القناة الأولى": "إعدام عشماوي فرح قلب كل المصريين".
واستكمل والد الشهيد أحمد شوشة: "أنا لما قابلت الرئيس السيسي حسيت إنه أخويا، وإن أحمد أبنه، ومش هيسيب حق أولاده".
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