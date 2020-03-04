والد الشهيد البطل أحمد شوشة عن إعدام "عشماوي": "النهاردة عيد"

علق حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "النهارده عيد، حسيت إن الشمس طلعت، النهارده بس خدت عزاء ابني"، متابعًا: "هشام عشماوي شخص غير طبيعي، وخدنا حقنا منه النهارده".



وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على "القناة الأولى": "إعدام عشماوي فرح قلب كل المصريين".



واستكمل والد الشهيد أحمد شوشة: "أنا لما قابلت الرئيس السيسي حسيت إنه أخويا، وإن أحمد أبنه، ومش هيسيب حق أولاده".

