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حسن شاكوش: استعد لأغنية جديدة لـ57357 "نقطة دم"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:11 م
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حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
مي مرسي
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أوضح المطرب الشعبي، حسن شاكوش، أن نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، رفض دخوله هو وصديقه عمر كمال في مكالمة هاتفية خلال لقائه على أحد الفضائيات.

وعلق "شاكوش" على موقف هاني شاكر قائلا: "القرار قراره وأنا معاه وذكر بعض أسامي نجوم كبار قامو بدعمه منهم محمد منير وتامر حسني وحماقي وأحمد سعد وأحمد حلمي.

وصرح حسن شاكوش عن تجهيزة لأغنية جديدة لمستشفي 57357 باسم "نقطة دم" وقال أنه متكفل بها ماديا.

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش أغنية "عود البطل" والتي تم طرحها منذ عدة أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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