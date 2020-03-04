أول تعليق من حسن شاكوش بعد حذف أغنيته الجديدة "عود البطل"

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن إحساسه بعد حذف أغنيته الجديدة "عود البطل" موضحا: "عارفة لما الأغنية خدت رقم اتنين على العالم، وبعد كدة بقت رقم واحد على العالم، انا مكنتش فرحان لنجاحي واللي وصلتلوا انا وزمايلي اكتر من اني كنت مبسوط اني حد مصري وكنت رقم واحد على العالم".



وتابع "حسن"، خلال لقائه بالإعلامية "بسمة وهبى" على قناة ON قائلا: "انا بقيت حاسس اني بمثل بلدي، انا مش هاممني الأغنية ولا كل الكلام ده انا كل اللي يهمني ان نجاحي بينصب على اني مطرب مصري".



وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.



وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.