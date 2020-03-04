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الجيش الليبي: المليشيات الإرهابية بطرابلس تعد لعمل إرهابي كبير

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:01 م
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
وكالات
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قال الجيش الليبي، مساء الأربعاء، إن المليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس تعد لعمل إرهابي كبير.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، إن المليشيات المسلحة تحاول تنفيذ عمل إرهابي كبير ضد القوات المسلحة حول طرابلس.

وأضاف المسماري أن قوات الجيش قامت بتنفيذ ضربات استباقية جنوب شرق غريان والعزيزية والهيرة لمنع العدو من تنفيذ مخططاته.

وأضاف  المتحدث باسم الجيش الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للحصول على دعم دولي للعملية الإرهابية التي يقودها في طرابلس. 

وتمكن الجيش الوطني الليبي، الأحد، من تحرير منطقة العزيزية، جنوبي طرابلس، بعد أن سيطر على عدة مناطق متقدمة بها، أهمها مقر اللواء الرابع أحد أكبر المواقع العسكرية، جنوب غربي العاصمة، والذي كان مقرا لمليشيا الجويلي ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية. 

وتستمر تركيا في دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا بالسلاح والعتاد، في محاولة لتأخير سيطرة الجيش الليبي على العاصمة طرابلس.


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