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قطع المياه عن خمس مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:02 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تنوه محافظة الجيزة، أنه ولسرعة الإنتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكى بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى قطع ضخ المياه لمدة 8 ساعات تبدأ فى الـ 10 مساء بعد غدِ الجمعة الموافق 6/3/2020 وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 7/3/2020 .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى أحياء ( جنوب الجيزة ، الطالبية ، العمرانية  ، الهرم ، بولاق الدكرور ) .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشأت الخاصة والعامة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب  خلال تلك المدة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .
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قطع المياه المياه الجيزة

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