قطع المياه عن خمس مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

تنوه محافظة الجيزة، أنه ولسرعة الإنتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكى بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى قطع ضخ المياه لمدة 8 ساعات تبدأ فى الـ 10 مساء بعد غدِ الجمعة الموافق 6/3/2020 وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 7/3/2020 .



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى أحياء ( جنوب الجيزة ، الطالبية ، العمرانية ، الهرم ، بولاق الدكرور ) .



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشأت الخاصة والعامة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .