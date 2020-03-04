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عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:59 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بإتهام اللاعب صالح جمعة نجم فريق النادى الأهلى، بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، وذكر المصاب فى محضر الشرطة، أن اللاعب كان يقود سيارته، وصدمه وفر هاربا، موجهًا له اتهاما بالتسبب فى الإصابات التى لحقت به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحاول جهات التحقيق المختصة الاستماع لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق، التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى أفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب الذي صدمه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مستقرة، ويتلقى العلاج بمستشفى في الجيزة، حيث إن الإصابات التي لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده.





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