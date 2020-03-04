Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسمياً.. الكاف يضرب الترجي بعقوبات نارية قبل موقعة الزمالك

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم جملة عقوبات ضد نادي الترجي التونسي بسبب أحداث مباراة الذهاب أمام الزمالك بالدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

 

وقرر "الكاف" إيقاف خليل شمام مدافع الفريق 6 مباريات، و4 مباريات لكل من عبدالرؤوف بن غيث، ومجدي تراوي المدرب العام بالإضافة إلى معين الشعباني المدير الفنى للفريق بداية من مواجهة الزمالك بعد غدا، وغرامة قدرها 150 ألف دولار..

 

وكان لاعبو الترجي والجهاز الفني قد قاموا بالاحتجاج بشكل قوي وغير لائق، على حكم المباراة المغربي رضوان جيد، عقب انتهاء اللقاء.


ويذكر أن الزمالك قد نجح في الفوز على الترجي ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، وتقام مباراة العودة الجمعة المقبل على ملعب رادس.

Advertisements

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

نصيحة أسطورة ليفربول لـ"صلاح" بشأن ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن أول حالة كورونا في ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة لمواجهة فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يضع زيدان في موقف حرج بعد التألق أمام برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

08:11 م

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status