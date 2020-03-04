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رئاسة الوزراء توضح أسباب إصدار قرار حظر دخول القطريين إلى مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:54 م
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الإعلامي عمرو عبدالحميد
الإعلامي عمرو عبدالحميد
أحمد رمضان متولي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في الوقت الذي قطر اتخذت فيه قرار منع تأشيرات المصريين  لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مصر لم يكن بها أي حالات مسجلة إصابة بالفيروس، والحالة الوحيدة التي ظهرت كانت قد تعافت قبل صدور القرار ربما بأسبوع.

 

وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الحكومة درست الأمر  ورأت أن من المصلحة خاصة أننا نواجه خطر انتشار فيروس كورونا وقطر من الدول التي بها إصابات مؤكدة تفوق كثيرا الإصابات التي حدثت في مصر والتي تقتصر على إصابة واحدة لشخص أجنبي يتلقى العلاج الآن.

 

وأكد أن الحكومة رأت أن من المصلحة أن تكون المعاملة بالمثل سيكون القرار ساري من منتصف ليل الجمعة 6 مارس، وبناء عليه سيتم حظر دخول أي شخص يحمل الجنسية القطرية.

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