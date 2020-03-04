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الصحة تعلن تأجيل فعاليات اليوم الوطني للممشى "امش 30"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل فعالية اليوم الوطني للمشي "امش 30"، التي كانت مقررة يوم غدًا الخميس.

وقالت الصحة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نقدر الحرص على فعالية اليوم الوطني للمشي (امش 30)، التي سبق إعلانها، وكانت مقررة الخميس ونعلن تأجيل الفعالية".

وكانت الصحة، قد نشرت في وقت سابق، عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، مقاطع فيديو تحتوي على نماذج وقصصًا لأشخاص يمارسون المشي بشكل يومي ومستمر، ويتحدثون عن فوائده الصحية، وهو ما يحفِّز الآخرين ويشجعهم على الاستفادة من تجربتهم، ويعزز ممارسة السلوكيات الصحية السليمة.

وأطلقت مؤخرًا، حملة توعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تحت شعار "امش 30"؛ لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ومساعدة أكثر من 500 ألف شخص يعانون الأمراض المزمنة.

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الكلمات المفتاحية

المملكة الصحة السعودية

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