والد الشهيد إسلام مشهور عن إعدام "عشماوي": الرئيس وعد فأوفى

قال اللواء محمد مشهور والد الشهيد إسلام مشهور، الذي استشهد في الحادث الإرهابي الواحات أكتوبر 2017، إنه علم بخبر إعدام الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم، الذي عبّر عن سعادته وسعادة كل أسر الشهداء، بل والشعب المصري بأكمله، قائلا " الخبر أثلج صدري وصدر جميع أسر الشهداء"

وأضاف مشهور، خلال لقائه في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أنه كان متأكدا ولديه قناعة كبيرة في أن حق الشهداء لن يضيع أبدًا، حيث مصر قادرة على ردع الإرهابيين الذي تمتد أيديهم على أبناء مصر.

وكشف مشهور عن تلقيه تهاني من الجميع على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، مشيرًا إلى أن ثقته في جيش مصر لا حدود لها، وكذلك القضاء المصري العادل، مؤكدا أن الرئيس وعد فأوفى.