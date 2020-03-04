ختام فعاليات مهرجان دندرة للموسيقي والغناء (صور)



وقد شهدت فعاليات اليوم الأخير الذي أقيم بقصر ثقافة قنا عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية وحفل غنائي للفنانة مي فاروق.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وما يزيد عن 600 مشاهد من أهالي المحافظة.



عبرت الدكتورة إيناس عبدالدايم عن سعادتها البالغة بنجاح مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا، وقدمت شكرها لكل من ساهم في تنظيم وانجاح فعاليات المهرجان، واكدت علي ان فعاليات المهرجان نجحت في جذب الألاف من الجمهور القنائي من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب وضمت الوان مختلفة من الثقافة والفنون الجادة المعاصرة.



واضافت ان مخاطبة وجدان الجمهور يعد احد وسائل تطوير المجتمع باعتبار القوى الناعمة قاطرة للتنمية، وأكدت علي استحداث مجموعة من المهرجانات تقام بمختلف المحافظات لنشر التنوير واعادة تشكيل الوعى والوجدان.



من جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص شكره وتقديره لوزارتي الثقافة والسياحة والاثار ودار الاوبرا المصرية علي تنظيم فعاليات المهرجان علي ارض محافظة قنا واتاحة الفرصة لأهالي وشعب قنا الحضور والاستمتاع بحفلات فنية وثقافية رائعة وبالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.



كما وجه شكره لقيادات وأفراد الأجهزة الأمنية بالمحافظة على الجهد الذي قدموه في تأمين فعاليات المهرجان كما قدم شكره لكافة الجهات التي شاركت في تنظيم فعاليات المهرجان وخروجه بهذا الشكل المُبهر.

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان دندرة للموسيقي والغناء علي أرض محافظة قنا والذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي استمر لمدة 6 أيام وشمل العديد من الفقرات الفنية لعدد من الفنانين والفرق الموسيقية والفنون الشعبية.