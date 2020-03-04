حسن شاكوش: "انا أهلاوي إسمعلاوي.. والكرة أخذت من عمري 7سنين"

أوضح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن عمله كلاعب كرة قبل خوضه للوسط الغنائي.



وكشف "شاكوش" خلال لقائه بالإعلامية "بسمة وهبى"، على قناة ON قائلًا: "اتمرنت شوية في الداخلية والنادي الأهلي مع الكابتن ضياء السيد، وانا أهلاوي إسمعلاوي، وكنت بلعب مساك.. بدأت كلاعب كرة منذ 7سنين".



وفي سياق آخر حقق "شاكوش"، نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.



وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.